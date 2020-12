Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc dévoile les ambitions de Ferrari pour le dernier Grand Prix !

Publié le 11 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix d'Abu Dhabi clôture la saison de Formule 1, Ferrari terminera une saison de galère, quand Sebastian Vettel mettra un terme à son aventure à Maranello. Charles Leclerc est revenu sur les enjeux de ce dernier week-end.

A Abu Dhabi, le paddock de Formule 1 entame son dernier week-end de compétition. La fin d'une saison que Ferrari n'est pas prêt d'oublier. Sixième du classement constructeurs, l'écurie de Maranello pourrait ainsi signer son pire résultat depuis 1980. Cette année-là, les rouges avaient terminé dixièmes avec huit petits points, en alignant pourtant le champion et le vice-champion du monde en titre. En 2020, Sebastian Vettel et Charles Leclerc ne se présentent pas comme tels, mais ils restent des pilotes de grands talents et de grands résultats étaient attendus avant le départ de cette saison en Autriche. Au-delà de ce calvaire, le Grand Prix d'Abu Dhabi marquera la fin de la collaboration avec Sebastian Vettel, remplacé par Carlos Sainz Jr., qui pilotera pour Aston Martin la saison prochaine.

« Ce serait fantastique si nous pouvions tous les deux faire une belle course »