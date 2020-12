Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche de grosses ambitions pour la saison prochaine !

Publié le 14 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Max Verstappen termine la saison troisième, derrière les deux Mercedes d’Hamilton et Bottas. Mais le Néerlandais compte bien faire mieux en 2021.

À 23 ans, Max Verstappen prend de plus en plus d'épaisseur chez Red Bull. Victorieux de sa seconde course après Silverstone, Max Verstappen termine l’année 2020 en troisième position du classement des pilotes derrière Lewis Hamilton (1er) et Valtteri Bottas (2e). Les deux pilotes Mercedes n’ont laissé que quelques accessits à leurs adversaires et ont remporté 13 des 17 Grands Prix de la saison. Pourtant, en 2021, Max Verstappen compte bien mener la vie dure à l’écurie allemande en travaillant davantage.

« Nous devons travailler dur pour être meilleurs et plus forts »