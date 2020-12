Formule 1

Formule 1 : Le mea culpa de Charles Leclerc après la mauvaise saison de Ferrari !

Publié le 14 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que Ferrari sort d'une saison compliquée, Charles Leclerc a terminé à une lointaine huitième place aux championnats du monde. Le pilote monégasque s'excuse des mauvais résultats des rouges et promet du mieux pour l'année prochaine.

Ferrari prend un nouveau virage. Sur le départ, Sebastian Vettel a donc failli à sa mission de ramener le titre mondial à Maranello. Quadruple champion du monde chez Red Bull, l'aventure du pilote allemand chez les rouges se termine après cinq belles saisons - avec deux championnats concluent à la 2e place - et une dernière en enfer. Malgré « ce calvaire » cette année, Sebastian Vettel est rentré dans la légende de Ferrari comme le troisième vainqueur de Grand Prix, devancé seulement par Michael Schumacher et Niki Lauda. Mais la saison 2020 entre, elle aussi, dans l'histoire. Plus tristement. Le cheval cabré se classe 6e du classement constructeurs, le pire résultat de l'écurie depuis quarante ans. En 1980, Ferrari avait raté son exercice, le champion et le vice-champion du monde en titre n'avait pas pu tirer la Scuderia au-delà de la 10e place.

« Ça fait mal pour nous, pour les fans à la maison et nous sommes désolés »