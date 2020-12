Formule 1

Formule 1 : Après sa dernière avec Ferrari, Vettel est soulagé de la fin de son «calvaire»...

Publié le 13 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

14e du Grand Prix d’Abu Dhabi, Sebastian Vettel n’aura pas terminé son aventure chez Ferrari en beauté. Heureux de voir s’achever sa saison galère, l’Allemand regrette de ne pas avoir pu faire mieux pour sa dernière.

Clap de fin pour la saison 2020 de Formule 1 ! Cette année encore, personne n’a pu venir contester la suprématie de Lewis Hamilton sur les circuits. Et certainement pas Ferrari, qui a traversé une saison galère, après avoir montré de belles choses en 2019. Pour sa dernière saison avec la Scuderia , Sebastian Vettel n’aura pas particulièrement brillé. 14e du Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche, l’Allemand termine donc ses six années chez Ferrari hors des points. Une saison qui n’a que trop duré pour le quadruple champion du monde, comme il l’a exprimé dans des propos rapportés par F1i.fr .

« Je suis heureux d’en avoir terminé avec ce calvairer »