Formule 1

Formule 1 : Touché par le Covid-19, Lewis Hamilton évoque ses difficultés à Abu Dhabi…

Publié le 12 décembre 2020 à 20h35 par B.C.

3e des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton a reconnu ce samedi ne pas être au meilleur de sa forme.

Ce dimanche, Lewis Hamilton va clôturer une saison qu’il aura largement dominée. Champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, le Britannique n’était toutefois pas assuré d’être au rendez-vous de ce Grand Prix d’Abu Dhabi qui se tiendra sur le circuit Yas Marina. En effet, Lewis Hamilton a été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours et n’a pas pu tenir sa place dimanche dernier pour le Grand Prix de Sakhir. Après la séance de qualifications ce samedi, Lewis Hamilton (3e) a reconnu ne pas être au meilleur de sa forme.

« Je ressens encore les effets du virus dans mes poumons »