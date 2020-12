Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour l’avenir de George Russell !

Suppléant de Lewis Hamilton chez Mercedes lors du dernier Grand Prix, George Russell retrouve sa Williams à Abu Dabi, ce dimanche. Mais il pourrait rapidement revenir.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Alors que Lewis Hamilton n’avait pas pu prendre part au dernier Grand Prix de Bahreïn à cause d’un test positif au Covid, son jeune compatriote, George Russell, avait alors été promu chez Mercedes. Le pilote, normalement chez Williams, n’a pas déçu, loin de là. Même s’il n’a pas terminé la course à cause d’une erreur des mécaniciens lors d’un passage au stand, George Russell s’est un peu plus affirmé comme l’avenir de Mercedes.

« George mérite d’être dans une très bonne voiture un jour »