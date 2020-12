Formule 1

Formule 1 : Ferrari affiche ses regrets après une saison difficile !

Publié le 14 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont classés hors des points, Mattia Binotta ne retiendra rien du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le patron de Ferrari veut déjà s'orienter vers 2021.

« Ce calvaire » . Pour sa dernière avec Ferrari, Sebastian Vettel a lâché des mots forts pour décrire la saison vécue par les rouges. Difficile de donner tort au pilote allemand. L'écurie de Maranello n'a enregistré que trois podiums en Autriche (Leclerc 2e), en Grande-Bretagne (Leclerc 3e) et en Turquie (Vettel 3e). Surtout, les rouges pointent très loin dans les classements finaux avec les 8e et 13e place pour le Predestinato et le quadruple champion du monde. Pire, Ferrari se retrouve 6e du classement constructeur, soit le plus mauvais résultat depuis la dixième position en 1980.

« Nous devons tourner la page et regarder vers l'avenir »