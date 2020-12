Formule 1

Formule 1 : L'incroyable constat de Lewis Hamilton sur la saison !

Publié le 14 décembre 2020 à 12h35 par A.M.

Bien que ce soit la saison de tous les records pour Lewis Hamilton, le Britannique ne garde pas nécessairement un excellent souvenir de cette année 2020.

2020 restera comme l'année qui a permis à Lewis Hamilton de battre tous les records. Vainqueur de 11 des 17 Grands Prix de la saison, le Britannique compte désormais 98 victoires en carrière, soit 7 de plus que Michael Schumacher. Des succès qui lui ont également permis de décrocher un septième titre mondial, égalant ainsi le Baron Rouge. Mais bien que d'un point de vue sportif cette saison restera la plus aboutie de la carrière de Lewis Hamilton, le contexte actuel qui a contraint la FIA d'organiser un saison sur cinq mois, sans spectateurs dans les tribunes, a rendu cette année 2020 très difficile, même pour le pilote Mercedes, touché par le Covid-19 la semaine dernière.

«C’est l’une des années les plus difficiles, si ce n’est la plus difficile»