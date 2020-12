Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton après son podium !

Publié le 13 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

De retour ce week-end après avoir manqué la dernière course, Lewis Hamilton a dû se contenter de la 3e place à Abu Dhabi. Diminué à cause des suites du Covid, le septuple champion du monde s’est satisfait de ce résultat.

Après avoir survolé les débats presque toute l’année, Lewis Hamilton n’aura pas terminé sa saison par un ultime succès ce dimanche à Abu Dhabi ! De retour après avoir été touché par le Coronavirus, le septuple champion du monde s’est hissé sur le podium, derrière son coéquipier Valtteri Bottas et le vainqueur du jour Max Verstappen. Encore convalescent, le septuple champion du monde a traîné les restes de sa maladie tout le week-end et était forcément diminué au moment de défendre sa 3e place au départ, mais il n’a pas été inquiété au final. Dans des propos rapportés par L’Équipe , le Britannique est apparu résolument tourné vers l’avenir, déjà.

« J’ai vraiment souffert dans la voiture »