Mercato - PSG : Les deux prochains gros transferts sont connus ?

Arnaud De Kanel

A l'approche du mercato hivernal, plusieurs départs se profilent au sein du PSG. Randal Kolo Muani, dont l’avenir au club semble désormais scellé, figure en tête de liste des joueurs susceptibles de faire leurs valises dès cet hiver. Même constat pour Milan Skriniar, dont le nom revient avec insistance parmi les possibles partants.

Lors du mercato estival de 2023, le PSG n’a pas hésité à sortir l’artillerie lourde pour renforcer son effectif. Sous la houlette de Luis Campos, architecte du recrutement parisien, plusieurs renforts de taille ont été offerts à l’entraîneur Luis Enrique. Parmi eux, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani faisaient figure de recrues phares. Pourtant, seulement quelques mois après leur arrivée, ces deux joueurs pourraient déjà plier bagage lors du mercato hivernal. Une situation inattendue qui soulève des questions sur la stratégie à court terme du PSG.

Kolo Muani va quitter le PSG

Arrivé au PSG il y a un an et demi pour un montant avoisinant les 90M€, l’international français (27 sélections) semble désormais prêt à tourner la page. D’après les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant de 26 ans quittera bel et bien le club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Kolo Muani devrait donc connaître un nouveau chapitre dans sa carrière, loin du Parc des Princes. Selon nos informations exclusives, Manchester United a dégainé une offre de prêt pour s'attacher ses services. A noter qu'un départ de Randal Kolo Muani pourrait entrainer la venue de Victor Osimhen au mois de janvier.

Skriniar en Serie A ?

De son côté, Milan Skriniar, recruté l’été dernier et lié au club jusqu’en 2028, ne serait pas non plus jugé indispensable par les dirigeants parisiens. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui laisse entendre que le défenseur slovaque pourrait être invité à se trouver un nouveau point de chute. Selon nos informations, la Juventus et le Napoli ont formulé une offre de prêt au PSG pour le défenseur slovaque.