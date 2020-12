Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’enflamme après sa victoire à Abu Dhabi !

Publié le 13 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Pour la dernière course de la saison, le poleman Max Verstappen s’est imposé devant les Mercedes. Frustré lors des derniers Grands Prix, le Néerlandais est cette fois-ci apparu satisfait.

C’est ce qui s’appelle maîtriser son sujet. Parti en pole position ce dimanche, Max Verstappen n’a pas été inquiété sur le circuit d’Abu Dhabi ce week-end et s’est donc imposé sans trembler. Le Néerlandais a pris le meilleur sur Valtteri Bottas, confirmé chez Mercedes, et Lewis Hamilton pour signer sa deuxième victoire de la saison. La saison 2020 de Formule 1 tire sa révérence sur cette ultime course, où les trois pilotes du podium du jour forment également le podium du championnat du monde avec Hamilton en tête. En marge de sa victoire, Max Verstappen qui restait sur un abandon à Sakhir est apparu satisfait, et prêt à décompresser.

« C’était une course très solide »