Formule 1

Formule 1 : Cette grande annonce de Mercedes pour l’avenir de Bottas !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Poussé dans ses retranchements par l’éclosion de George Russell et la mainmise de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas sera toujours chez Mercedes l’an prochain.

Valtteri Bottas sera toujours au volant d’une Mercedes l’année prochaine. L’actuel dauphin de Lewis Hamilton au classement évolue toujours dans l’ombre de son coéquipier britannique. Si le Finlandais a récemment poussé un coup de gueule contre son écurie, la montée en puissance de George Russell, qui a remplacé Hamilton lors du dernier Grand Prix, rajoute de la pression sur les épaules de Bottas. Mais, présent chez Mercedes depuis 2017, il était logique que l’écurie allemande valide le travail du Finlandais de 31 ans.

« Nous avons un contrat avec Valtteri, il courra l’an prochain »