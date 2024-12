Mercato : Un Ballon d’Or signe au PSG, révélation hallucinante sur son salaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1992, le PSG accueillait George Weah, qui sortait d'un parcours prometteur à l'AS Monaco. Le club parisien a flairé le bon coup puisque l'attaquant remportera le Ballon d'Or trois ans plus tard. Ancien président de la formation française, Michel Denisot a lâché des révélations de taille sur son salaire obtenu dans la capitale.

Ancien président du PSG (1991-1998), Michel Denisot a confié un long entretien à Brut au cours duquel de nombreux sujets ont été abordés. Son passage au sein du club parisien représente une grande partie de l’interview. Le visage emblématique de Canal + a lâché quelques révélations, notamment sur le salaire de ses stars comme George Weah.

Le salaire de Weah dévoilé

Arrivé en 1992 en provenance de l’AS Monaco, Weah touchait un salaire d’environ 80 000€, ce qui aujourd’hui correspond à la rémunération d’un joueur de Ligue 2. Selon Denisot, cela en dit beaucoup sur l’évolution du football.

« C’est devenu un enjeu politique plus important »

« A l’époque Weah par exemple, qui a été Ballon d’Or, touchait un salaire équivalent aujourd’hui à un salaire de Ligue 2. Les plus gros salaires étaient d’environ 80 000€. Parce que ça brassait moins d’argent. A l’époque, les clubs italiens dominaient les compétitions européennes, donc j’ai réussi à m’en sortir avec des transferts au Milan AC ou à l’Inter, et ça valait 5-6M€. C’est devenu un enjeu politique plus important. Le sport, c’est de la politique » a confié Denisot.