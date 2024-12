PSG : C’est imminent pour ce projet à 500M€ ?

Jean de Teyssière

Le PSG, devant le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes n’a pas d’autre choix que de construire un nouveau stade. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club a acté cette décision et la recherche d’un nouvel emplacement se poursuit. Une nouvelle piste est née à Ris-Orangis et le PSG devrait prendre sa décision au tout début de l’année 2025, pour ce projet pouvant coûter jusqu'à 500M€.

Il n’y aura pas de retour en arrière possible entre le PSG et la mairie de Paris. Anne Hidalgo, maire de la capitale française refuse de vendre le Parc des Princes au PSG. Un choix qui désole son président, Nasser Al-Khelaïfi, comme il l’avait indiqué à RMC en début d’année : « On sait ce que l’on veut, on a gâché huit ans. Si la Mairie nous avait dit dès le départ que ce ne serait pas à vendre, on serait déjà partis. On ne veut pas partir mais on nous force à partir. »

Ris-Orangis, une aubaine pour le PSG ?

D’après Le Parisien, les dirigeants du PSG ont visité dernièrement l’ancien hippodrome à l’abandon de Ris-Orangis. Ce n’est pas la première fois que ce lieu est étudié, puisque la FFR avait aussi envisagé de construire son grand stade sur ce lieu. L’avantage pour le PSG est la place disponible, environ 100 hectares et surtout l’immédiate disponibilité du lieu.

Décision en 2025 ?

Le bail du PSG avec la mairie de Paris concernant le Parc des Princes court jusqu’en 2044. Malgré cette longue échéance, le PSG n’a plus le temps et d’après Le Parisien, le choix du lieu du futur stade sera figé dans les premières semaines de 2025. Nasser Al-Khelaiïfi l’avait d’ailleurs explicitement signifié sur les ondes de RMC : « On a besoin d’un stade prêt dans trois-quatre ans. On n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite possible. » Pour le moment, cinq lieux sont en discussions : Montigny-le-Bretonneux, Poissy, Gonesse, Aulnay-sous-Bois et donc Ris-Orangis. Pour rappel, le PSG pourrait dépenser 500M€ pour mener à bien ce projet XXL.