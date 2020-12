Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel s’enflamme totalement pour Charles Leclerc !

Publié le 15 décembre 2020 à 14h35 par T.M.

Quittant Ferrari, Sebastian Vettel va également quitter son coéquipier, Charles Leclerc. Un talent qui a énormément impressionné le pilote allemand.

Une page se tourne pour Sebastian Vettel. A 33 ans, l’Allemand quitte Ferrari, où il a connu une fin d’expérience très compliquée. Outre les difficultés de sa monoplace, le quadruple champion du monde s’est également retrouvé dans l’ombre de son coéquipier au sein de la Scuderia, Charles Leclerc. En seulement quelques mois, le Monégasque aura réussi à passer devant Vettel, qui s’est dit sous le charme de son désormais ex-coéquipier.

« Tu es le pilote le plus talentueux que j’ai croisé en 15 ans de F1 »