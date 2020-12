Formule 1

Formule 1 : Le vibrant hommage de Ferrari à Sebastian Vettel !

Publié le 15 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après six saisons ensemble, les routes de Sebastian Vettel et de Ferrari se séparent. Même s'il n'est pas devenu champion du monde avec la Scuderia, le pilote allemand affiche un bilan positif et Mattia Binotto salue son aventure.

Les histoires d'amour finissent toujours mal. Du moins, Sebastian Vettel avait sans doute rêvé d'une meilleure fin pour sa relation avec Ferrari. Arrivé en 2015, le pilote allemand espérait suivre l'exemple de son illustre compatriote : Michael Schumacher. L'objectif était clair : ramener un titre mondial à Maranello. Les derniers datent de 2007 pour le classement pilotes et 2008 pour le classement constructeurs. Une éternité pour la Scuderia. Sebastian Vettel avait tout pour rompre le mauvais sort, en remportant quatre des cinq derniers championnats. Mais la collaboration n'a pas pris le tournant souhaité. Après un début difficile, le pilote allemand est parvenu toutefois à lutter pour le Graal en 2017 et en 2018, mais Lewis Hamilton a pris, à chaque fois, le dessus. La chance était alors passée. La saison suivante, Charles Leclerc a rejoint Ferrari et dominé son expérimenté coéquipier. La confiance de Ferrari a changé de main. Et puis, cette année tout a définitivement basculé.

« Sebastian Vettel fera toujours partie de la famille Ferrari »