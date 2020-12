Formule 1

Formule 1 : George Russell s'enflamme pour sa saison !

Publié le 14 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Lancé avec Mercedes à Sakhir, George Russell aurait pu remporter le premier Grand Prix de sa carrière. Habitué à se battre en fond de grille avec Williams, le pilote britannique a cependant salué le travail de son écurie.

Tout va très vite en Formule 1. Présent dans la discipline reine de l'automobile depuis 2019, George Russell disputait sa deuxième saison à bord d'une Williams. L'écurie de Grove est bien loin de sa gloire d'antan et lutte dans les dernières places. Après 35 Grand Prix, le pilote britannique n'a pas inscrit le moindre point, mais son talent est toutefois remarqué. Sous l'aile de Toto Wolff depuis son plus jeune âge, George Russell est le petit protégé de Mercedes. Et lorsque Lewis Hamilton, testé positif au coronavirus, laisse une monoplace de libre pour le Grand Prix de Sakhir, le pilote de 22 ans est directement appelé. En un week-end, le potentiel du Britannique éclate au grand jour. Le jeune prodige domine les essais libres, passe tout proche de la pole position et ne manque la victoire qu'à cause de la malchance. Huitième, le natif de King's Lynn enregistre le meilleur résultat de sa carrière et entre pour la première dans les points.

« Ce fut une saison intense et pleine d'émotions »