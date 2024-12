En guerre avec Ibrahimovic au PSG ? Il rétablit la vérité

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2013, le PSG lâchait 64M€ pour s'offrir les services d'Edinson Cavani, alors à Naples. Débarqué à Paris, l'Uruguayen a notamment dû cohabiter avec Zlatan Ibrahimovic, étant notamment obligé de s'exiler sur un côté, lui qui est pourtant un véritable numéro 9. La relation entre les deux joueurs du PSG a alors fait beaucoup parler et voilà que Cavani a souhaité rétablir certaines vérités concernant Ibrahimovic.

Malgré Zlatan Ibrahimovic, le PSG n'avait pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Edinson Cavani. Encore fallait-il trouver une solution pour associer le Suédois et l'Uruguayen, eux qui préféraient évoluer comme 9. Tandis que le premier est resté dans l'axe, l'ancien de Naples a lui dû s'exiler sur un côté. Un repositionnemment qui avait fait beaucoup parler à l'époque et certains expliquaient que c'était même source de tensions entre Ibrahimovic et Cavani. La vérité serait toutefois bien différente...

« Beaucoup de mythes ont été créés »

Pour So Foot, Edinson Cavani est revenu sur sa cohabitation avec Zlatan Ibrahimovic au PSG. Démentant alors tout conflit avec le Suédois, El Matador a fait savoir : « Je n'ai jamais pensé à prendre sa place. Je me concentrais sur ce que je devais faire comme ailier. Mais beaucoup de mythes ont été créés autour de cette histoire. Dès que je suis arrivé, on a voulu nous opposer. On a des personnalités différentes, mais cet antagonisme n'existe pas. J'avais mon rôle dans l'équipe, et Zlatan était un coéquipier que je respectais, avec sa manière d'être à lui. Dans une équipe, chaque joueur doit mener la mission qu'on lui a confiée. Zlatan n'a pas changé ma manière de jouer, il ne m'a pas empêché de m'exprimer sur le terrain. Mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas d'être un phénomène du football ».

« Je n'ai jamais voulu être comme Zlatan techniquement »

Toujours à propos de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani a par ailleurs également expliqué : « L’impression de progresser aux côtés de Zlatan ? Chaque joueur a ses caractéristiques. Vouloir copier la manière de frapper d'untel ou de dribbler d'un autre ne sert à rien. Pourquoi copier un autre joueur ? C'est très difficile à faire en plus. Je n'ai jamais voulu être comme Zlatan techniquement. Au niveau du comportement, de l'attitude, tu peux apprendre des grands sportifs, mais je suis fidèle à mes valeurs, je garderai toujours l'attitude qui m'a permis de faire carrière ».