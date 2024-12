Mercato - OM : Ce joueur s’annonce à Marseille en 2025 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les spéculations dont il a fait l'objet ces dernières semaines au sujet d'une envie de quitter l'OM, Amir Murillo a fait une annonce claire à ce sujet. Interrogé en conférence de presse vendredi, le latéral droit panaméen a expliqué noir sur blanc qu'il n'envisageait aucunement de quitter l'OM et sera bien présent au club en 2025.

Le mercato hivernal risque d'être assez animé du côté de l'OM, notamment dans le sens des départs. Pablo Longoria a affiché son souhait de dégraisser une partie de l'effectif, et le latéral panaméen pourrait donc potentiellement être concerné. Mais de son côté, Murillo a les idées claires sur son avenir à l'OM où son contrat court jusqu'en 2026...

Un choc pour l'OM : une légende face à des blessures qui semblent sceller son destin. ⚽️ https://t.co/uUlEnMBqNv — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Je ne sais pas d'où sortent ces rumeurs ! »

Interrogé en conférence de presse vendredi, il a confié noir sur blanc qu'il serait toujours un joueur de l'OM en 2025, après la clôture du mercato hivernal : « Je ne sais pas de quelles rumeurs vous parlez, je suis content ici à Marseille, je ne sais pas d'où sortent ces rumeurs ! », assure Murillo.

« À Marseille, ma vie a changé »

« Au Panama, le jour où j'ai signé à Marseille, ma vie a changé. C'est un très grand club, maintenant un des plus suivis là-bas. En sélection, on me voir aussi comme un leader, avec du respect dans l'équipe depuis que j'ai signé à l'OM », a précisé Amir Murillo, qui semble donc totalement épanoui à l'OM.