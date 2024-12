Mercato : Qui est la meilleure recrue de l'OM ?

Amadou Diawara

Après avoir recruté Roberto De Zerbi, l'OM de Pablo Longoria a frappé très fort sur le mercato. En effet, le club phocéen a recruté douze joueurs au total l'été dernier, dont Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood. Selon vous, qui est la meilleure recrue de l'OM ? A vos votes !

Après une saison 2023-2024 très compliquée, l'OM a décidé de lancer une révolution pour retrouver les sommets. Recruté en intérim au mois de février, Jean-Louis Gasset était en fin de contrat le 30 juin dernier. Logiquement, le coach de 70 ans a donc quitté l'OM. Pour pallier son départ, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi.

Bouna Sarr fait son retour à l’OM ? L’ancien marseillais laisse planer le doute... 🔄 https://t.co/mmoNasmI08 — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

De Zerbi a signé à l'OM l'été dernier

Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, la direction de l'OM l'a régalé sur le mercato. En effet, le club olympien a enflammé le marché en officialisant douze transferts au total l'été dernier : Adrien Rabiot, Neal Maupay, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Lilian Brassier et Ismaël Koné.

Après De Zerbi, l'OM a recruté douze joueurs

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. A la peine à Everton, Neal Maupay a été prêté avec option d'achat au club phocéen. De même pour Jonathan Rowe, arrivé en provenance de Norwich, Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Lilian Brassier (Brest) et Valentin Carboni (Inter). Pour s'offrir les services d'Elye Wahi et de Mason Greenwood, Pablo Longoria a dû mettre la main à la poche, offrant environ 25M€ au RC Lens et un chèque de près de 26M€ à Manchester United. Pour sa part, Geronimo Rulli (PSV) a couté près de 4M€ à l'OM, tout comme Derek Cornelius (Malmö), tandis que Go Ahead Eagles a récupéré une somme avoisinant les 2M€ pour Jeffrey de Lange. Enfin, Pablo Longoria a dépensé un montant proche de 12M€ pour le transfert d'Ismaël Koné (Watford).

A votre avis, qui est la meilleure recrue de l'OM ? C'est le moment de voter !