Pogba à l’OM : «Un pari risqué» annoncé en direct

Actuellement libre et à la recherche d’un club pour relancer sa carrière à partir de mars 2025, Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté de l’OM. Mais recruter l’international français est-il un bon choix pour le club phocéen ? Les avis divergent à ce propos de Lionel Charbonnier fait notamment partie de ceux qui voient un risque avec cette arrivée de Pogba.

A chaque conférence de presse de l’OM désormais, un nom revient en boucle, celui de Paul Pogba. Ce vendredi, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois été interrogé sur le cas de l’international français. Et l’entraîneur de l’OM a alors répondu à propos d’une arrivée de Pogba dans les semaines à venir : « Je voudrais qu'on ait que des champions dans l'effectif. Pogba est un champion. Mais on n'en a jamais parlé honnêtement dans nos réunions, il n'y a jamais eu d’ouverture. En janvier, on doit trouver des joueurs pour nos besoins. Mais après, si des champions arrivent, je n'aurai pas de mal à les faire jouer ».

« En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée »

Mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria faisait lui savoir à propos de Paul Pogba : « Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats ! Écoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire ! J'ai été le premier content pour lui, je l'ai connu à la Juventus, comme Mehdi Benatia. On était content pour lui, pour sa personne. Quand j'y étais, c'était une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée ».

« Aucun sécurité »

Viendra ? Ne viendra pas ? Les fans de l’OM rêvent d’une arrivée de Paul Pogba et d’une association avec Adrien Rabiot. Lionel Charbonnier est lui un peu plus sceptique sur le sujet. En effet, à l’occasion de L’After Foot, l’ex-international français a insisté sur le risque qui serait pris en recrutant Pogba : « Tu n’as aucune sécurité, tu ne sais rien, tu ramènes un joueur tu ne sais pas comment il va être. Je ne mets surtout pas en doute son état d’esprit. Là, c’est un pari risqué. Je n’émets aucun doute sur son état d’esprit. Par contre, tu peux dérégler toute ta machine et tes joueurs à côté. Moi, le pari, je ne suis pas certain, sauf si vraiment si c’est une grosse opportunité. Mais sinon non ».