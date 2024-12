Mercato - PSG : Un ancien de l’OM donne sa réponse pour remplacer Luis Enrique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur de l’OM entre 2016 et 2019, Rudi Garcia avait rebondi quelques mois plus tard à l’OL. Mais pourrait-il entraîner un autre club rival de Marseille, le PSG ? Le technicien français âgé de 60 ans assure que cela n’a jamais été une possibilité et qu’il lui serait quoi qu’il arrive difficile de l’annoncer.

Président de l’OM après le rachat du club en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud a fait de Rudi Garcia le premier entraîneur de l'ère Frank McCourt. Dans un entretien accordé au média Carré, le technicien français aujourd’hui âgé de 60 ans est revenu sur son arrivée à Marseille et les premiers contacts avec Jacques-Henri Eyraud, à qui il a dans un premier temps dit non.

« Je trouvais que peut-être ça ne me correspondait pas à 100% »

« Eyraud, c’est lui qui m’appelle en me disant “je fais partie du projet de reprise avec McCourt, on voudrait que tu sois le coach”. Moi j’ai dit : “A priori non, mais je peux regarder”. Pourquoi non au début ? Je trouvais que peut-être ça ne me correspondait pas à 100% sur le côté volcanique. Et puis j’ai rencontré des gens normaux. Jacques-Henri Eyraud le premier », a expliqué Rudi Garcia.

« Dans le contexte aujourd’hui, tu ne peux pas dire : “j’entraînerais bien le PSG” »

Quatre mois après son départ, en juin 2019, il a pris les rênes d’un club rival de l’OM, l’OL, mais pourrait-il faire de même avec le PSG ? « J’ai déjà été en contact avec le PSG ? Non. (…) Dans le contexte aujourd’hui, tu ne peux pas dire : “j’entraînerais bien le PSG”. Parce que du coup, les Marseillais vont critiquer. Comme je suis déjà allé à Lyon, ça suffit », a déclaré Rudi Garcia, qui souhaite au PSG d’accomplir son rêve de remporter la Ligue des champions : « J’espère que Luis Enrique continuera à faire du bon boulot. C’est le club qui me paraît être le plus proche de gagner la Ligue des champions, j’espère qu’ils la gagneront un jour. Les Marseillais, je vous rassure, ils seront à jamais les deuxièmes. »