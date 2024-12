PSG : Le sacrifice d'une star est exigé pour ce transfert

Alexis Brunet

Le plan du PSG est connu pour cet hiver : recruter un attaquant afin d’accroitre la concurrence dans ce secteur et notamment mettre la pression sur Bradley Barcola. Le club de la capitale pense entre autres à Marcus Rashford, mais il n’est pas le seul sur le coup. La formation saoudienne Al-Ahli s’intéresse également à l’Anglais, mais elle devra sacrifier un joueur si elle veut recruter le Red Devils. Explications.

Dimanche soir, le PSG a l’occasion de terminer l’année 2024 en beauté avec une qualification en seizième de finale de Coupe de France s’il parvient à battre le RC Lens. Par la suite, l’objectif principal des Parisiens sera de faire pareil en Ligue des champions. Les joueurs de Luis Enrique sont actuellement 25ème du classement et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe. Afin d’inverser la tendance, les dirigeants parisiens pourraient être tentés de faire venir certains renforts cet hiver.

Le PSG apprécie Marcus Rashford

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cherche à mettre la main en priorité sur un attaquant cet hiver. Un défenseur pourrait également être recruté, si et seulement si, Milan Skriniar venait à quitter le club. Pour ce qui est de l’aspect offensif, la principale cible du champion de France se nomme Marcus Rashford. Ce dernier a d’ailleurs affirmé dernièrement qu’il était clairement possible qu’il quitte Manchester United cet hiver. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. »

Al-Ahli veut Rashford, mais devra sacrifier un joueur

D’après les informations de talkSport, plusieurs formations saoudiennes apprécient également Marcus Rashford. C’est notamment le cas d’Al-Ahli, qui se verrait bien mettre la main sur l’Anglais. Toutefois, pour qu’un tel transfert aboutisse, le club d’Arabie saoudite devra sacrifier une de ses stars, afin de respecter le règlement de la Saudi Pro League. Un nom a d’ailleurs déjà été identifié pour un départ, il s’agirait de Roberto Firminho. Le PSG va donc devoir se méfier de la concurrence et des millions de l’Arabie saoudite.