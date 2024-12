PSG : Après le choc, le clan Donnarumma sort du silence !

Axel Cornic

Cette fin d’année 2024 a été marquée par un épisode assez surprenant concernant Gianluigi Donnarumma, victime d’un très mauvais choc lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (2-4). De quoi encore alimenter les débats autour de l’arbitrage, avec François Letexier qui est pointé du doigt pour sa décision de ne mettre aucun carton sur cette action litigieuse.

La polémique fait rage depuis quelques jours. Car si tout le monde attendait avec impatience le choc entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue 1, le résultat est passé au second plan. Tout le monde ne parle en effet que de l’action entre Wilfried Singo et Gianluigi Donnarumma, dont le visage tuméfié a rapidement fait le tour de la planète football. Défiguré, le gardien du PSG est reparti de Principauté avec 10 agrafes sur le visage, mais tout semble aller pour lui aujourd'hui.

« L'arbitre a parlé d'un fait de jeu, c'est comme ça qu'il l'a défini »

Dans un long entretien accordé à Radio Sportiva, l’agent du gardien italien du PSG s’est pour la première fois exprimé sur cette polémique. « L'arbitre a parlé d'un fait de jeu, c'est comme ça qu'il l'a défini. Puis Singo et l'entraîneur monégasque sont venus dans les vestiaires pour vérifier les conditions de Donnarumma, mais une faute comme ça à ce niveau... » a déclaré Enzo Raiola.

« Ce sont des fautes qu'on voit dans les catégories inférieures, ça fait vraiment bizarre d'en voir en Ligue 1 »

« Cela aurait dû être évité, c'était vraiment étrange que le joueur n'ait même pas essayé d'éviter le gardien. Ce sont des fautes qu'on voit dans les catégories inférieures, ça fait vraiment bizarre d'en voir en Ligue 1 » a assuré le gardien de Gianluigi Donnarumma. A noter que le PSG a communiqué au sujet de l’état de santé de son gardien, qui sera évidemment absent plusieurs jours pour soigner « un traumatisme facial avec de multiples plaies », qui lui a valu une dizaine de points de suture.