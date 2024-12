PSG : Le transfert de Kolo Muani relancé par l'OM ?

Alexis Brunet

La situation de Randal Kolo Muani au PSG devient critique. L’attaquant ne semble clairement pas dans les plans de Luis Enrique et un départ lors du mercato hivernal pourrait être la meilleure solution pour tout le monde. Le Français intéresse notamment la Juventus, tout comme Giacomo Raspadori, également suivi par le grand rival du club parisien, l’OM.

Alors qu’il était en difficulté depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué semble enfin avoir réussi son intégration au sein de l’équipe de Luis Enrique. Le milieu offensif enchaine les bonnes performances, avec notamment un but contre Salzbourg et un autre contre l’AS Monaco. Si tout semble aller pour l’ancien Rennais, c’est tout le contraire pour Randal Kolo Muani, qui ronge son frein sur le banc parisien.

Cherki au PSG : une surprise de taille se prépare ! Restez connectés pour découvrir qui pourrait bientôt le rejoindre. ⚽️

➡️ https://t.co/mSsG72EhvA pic.twitter.com/SyK2rlXTcB — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Randal Kolo Muani ne joue presque pas au PSG

Randal Kolo Muani ne semble pas avoir réussi à supporter le poids de son transfert (95M€). Le Français ne s’est jamais véritablement imposé au PSG et cela est particulièrement criant cette saison. Luis Enrique n’hésite pas à se priver de ses services en ne le convoquant pas dans le groupe et, lorsqu’il est sur la feuille de match, il reste très souvent sur le banc. Depuis le début de saison, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’a disputé que 453 minutes sous les couleurs parisiennes, pour deux buts et une passe décisive.

La Juventus de Turin s’intéresse à Kolo Muani et à Raspadori

Un départ du PSG cet hiver semble donc être la meilleure solution pour Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français intéresse Manchester United, qui pourrait tenter le coup sous la forme d’un prêt. Mais d’après la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin aurait également un œil sur le Parisien. La Vieille Dame veut se renforcer en attaque et piste également Giacomo Raspadori. Ce dernier est aussi dans le viseur de l’OM et si le club phocéen venait à le recruter, cela pourrait donc aider le PSG à se débarrasser de Randal Kolo Muani. Affaire à suivre…