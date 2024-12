Transferts : Cette obligation que Pogba doit remplir pour signer à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Autorisé à rejouer dès le mois de mars 2025, Paul Pogba n’a toutefois pas encore trouvé de club suite à son départ de la Juventus. La Pioche ne manque toutefois pas de prétendants à travers le monde, à commencer par l’OM. Toutefois, Pogba est encore loin de poser ses valises à Marseille, une signature soumise notamment à une grande condition.

Paul Pogba n’est pas un joueur de l’OM et pourtant, on ne parle que de lui à Marseille. Actuellement libre et à la recherche d’un nouveau club, l’international français fait saliver plus d’un supporter olympien. En plus de l’OM, Pogba aurait également la cote auprès de nombreux autres clubs dans le monde. A voir maintenant que sera le choix de La Pioche.

De Zerbi lève le voile sur l'avenir de Wahi à l'OM : un verdict inattendu pointe à l'horizon ! ⚽️

➡️ https://t.co/HG8sOaHHyg pic.twitter.com/IaopR6trEU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Il est obligé de faire un effort »

Mais si Paul Pogba veut signer à l’OM, il va devoir faire un gros effort. Et c’est sur son salaire qu’il faudrait faire un sacrifice. C’est même une obligation comme l’a souligné Djibril Cissé sur le plateau de L’Equipe de Greg : « Il est obligé de faire un effort. Il n’a pas de club sinon. Aucun club ne va mettre son salaire pour lui maintenant ».

« En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée »

A voir maintenant si l’OM et Paul Pogba pourront parvenir ou non à un accord financier dans les semaines à venir. Le fait est que pour le moment, il n’y a aucune discussion comme l’a révélé Pablo Longoria en conférence de presse : « Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats ! Écoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire ! J'ai été le premier content pour lui, je l'ai connu à la Juventus, comme Mehdi Benatia. On était content pour lui, pour sa personne. Quand j'y étais, c'était une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée ».