Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dévoile ses plans pour 2021 !

Publié le 14 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton n'a toujours pas de contrat pour la saison prochaine. Une situation qui dure mais le pilote britannique ne s'inquiète pas pour son avenir.

Officiellement, Lewis Hamilton n'est toujours pas inscrit pour la prochaine saison de Formule 1. Les négociations pour son nouveau contrat tardent et la signature du pilote britannique se fait désirer. Champion du monde cette année, le pilote Mercedes a ainsi rejoint Michael Schumacher au sommet de la Formule 1 avec sept sacres. Le pilote de 35 a également effacé le record du Baron rouge avec une seule écurie en remportant son sixième championnat avec les flèches d'argent. Considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, le meilleur de tous les temps par certains, Lewis Hamilton pourrait régner seul sur son sport en cas de succès la saison prochaine. Encore faudrait-il que le Britannique soit de la partie. En effet, son contrat se termine à la fin de la saison et, bien que ce soit complètement improbable, Mercedes pourrait encore tourner le dos à son leader.

« J'espère que ce sera réglé avant Noël »