ASSE : Un «grand talent» a signé, un projet de folie enfin lancé ?

Comme attendu ces derniers jours, l'ASSE a officialisé l'arrivée d'Eirik Horneland sur son banc pour remplacer Olivier Dall'Oglio, viré après la défaite contre Toulouse. Les Verts ont annoncé l'arrivée du technicien norvégien enthousiasme d'ailleurs les dirigeants stéphanois qui annoncent du lourd.

De retour en Ligue 1 forts d'un nouveau projet, les Verts ont toutefois déçu depuis le début de saison. Au point qu'Olivier Dall'Oglio ait été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, l'ASSE a décidé de miser sur Eirik Horneland à la surprise générale. Méconnu du grand public, le technicien norvégien de 49 ans va toutefois permettre à l'ASSE de poursuivre son projet comme le souligne Ivan Gazidis.

Dall'Oglio promet du changement à l'ASSE ! Les Verts vont devoir se battre pour quitter la zone rouge. ⚽️ https://t.co/fSg1KfPp7j — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

L'ASSE s'enflamme pour Horneland

« Nous sommes heureux de voir Eirik rejoindre le projet. C’est une étape importante. Eirik est un entraîneur de grand talent, reconnu et apprécié, qui nous apportera beaucoup pour construire une culture de la performance et un style de jeu affirmé. Au nom de tout le Peuple Vert, je lui souhaite la bienvenue », a confié le dirigeant stéphanois dans le communiqué officiel. D’ailleurs, en conférence de presse, Huss Fahmy, Directeur des Opérations et bras droit d’Ivan Gazidis, a confirmé la tendance.

«C’est une étape importante»

« Nous avons utilisé ces premiers mois pour écouter, observer et apprendre. Nous sommes toujours autant heureux et enthousiastes de travailler pour ce club. Aujourd’hui, est une étape importante de ce projet. L’arrivée d’un nouvel entraîneur qui va amener un style de jeu, qui prend en compte l’atmosphère ici, le stade, la ville et les supporters. On parle souvent d’ADN, celui-ci doit permettre aux joueurs d’être encore meilleurs, d’avoir confiance en eux. Nous sommes très heureux de présenter Eirik, car nous sommes confiants sur ce qu'il apporte même si ce sera un projet collectif. Nous devons être unis. Une partie de notre travail consiste à suivre le football européen au quotidien. Nous connaissons le travail d’Eirik, nous l’avons observé. Nous voulions un entraîneur capable de créer une identité de jeu forte, qui colle à ce club et à cette ville. Il a un style offensif, qui s’apprend chaque jour à l’entraînement, mais également le cadre nécessaire pour être solide. Nous avons confiance en lui. Il est l’entraîneur qu’il nous faut, mais aussi l’homme qu’il nous faut », ajoute à son tour Huss Fahmy.