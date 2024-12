C'est fini pour lui au PSG, son transfert est confirmé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté à l’été 2023 dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, Randal Kolo Muani arrive à la fin de son aventure au PSG. Luis Enrique l’a écarté du groupe lors des deux derniers matchs, contre l’OL et l’AS Monaco, et le club de la capitale est décidé à lui trouver une porte de sortie en janvier.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n’en a désormais plus du tout. Lors des deux derniers matchs du PSG, contre l’OL (3-1) et l’AS Monaco (2-4), l’international français (27 sélections) a été écarté du groupe par Luis Enrique et tout porte à croire que son avenir s'écrira loin de Paris.

C’est terminé pour Kolo Muani au PSG

Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier indique que le départ de Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, est considéré comme certain et presque garanti. Son départ pourrait d’ailleurs provoquer l’arrivée d’un autre attaquant en janvier.

Le PSG relance la piste Osimhen

En effet, d’après les informations de RMC Sport, le PSG aurait relancé la piste menant à Victor Osimhen, dont la clause libératoire aurait été fixée à 75M€. Lié à Naples jusqu’en juin 2026, l’international nigérian (35 sélections) a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Galatasaray, ce qui pourrait compliquer cette opération. Son éventuelle arrivée serait quoi qu’il arrive dépendante d’un départ de Randal Kolo Muani.