Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher s’enflamme après ses débuts chez Haas !

Publié le 11 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Récent champion de Formule 2, Mick Schumacher a pu tester la monoplace de Haas lors des essais libres à Abu Dhabi ce vendredi, pour son plus grand bonheur.

En 2021, Haas a décidé d’accorder sa confiance à la nouvelle génération ! Outre Nikita Mazepin, l’écurie américaine a décidé d’accorder un baquet à Mick Schumacher, fils de la légende allemande. Même s’il ne sera pas le remplaçant de Romain Grosjean pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le champion du monde de Formule 2 a toutefois pu prendre part aux essais libres ce vendredi. L’occasion pour lui de faire sa première expérience avec sa future écurie lors de la première séance, en lieu et place de Kevin Magnussen.

« C’était un roulage d’enfer ! »