Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s’enflamme après ses essais pour Renault !

Publié le 15 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

La saison 2021 marquera le retour de Fernando Alonso chez Renault. L’Espagnol a pu tester la monoplace de l’écurie française ce mardi sur le circuit d’Abu Dhabi, pour son plus grand plaisir.

La saison prochaine sera marquée par le retour de Fernando Alonso sur les circuits. L’Espagnol sort de sa retraite pour reconduire au sein de son ancienne écurie, Renault, renommée Alpine à partir de 2021. Celui qui a remporté deux championnats du monde lors de son premier passage chez l’écurie française prendra la relève de Daniel Ricciardo, parti pour McLaren. Si son retour va forcément raviver de bons souvenirs, il ne sera pas mince affaire de faire aussi bien que l’Australien. Ce mardi à Abu Dhabi, Fernando Alonso a pu participer aux essais de fin de saison et tester sa future monoplace. Et le pilote de 39 ans a semblé en avoir tiré de nombreux enseignements, dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Cela nous sera bénéfique »