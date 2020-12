Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas affiche un énorme objectif pour les saisons à venir !

Publié le 15 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

L'écart fondait en fin de saison, mais Valtteri Bottas a résisté au retour de Max Verstappen. Le pilote finlandais termine, une nouvelle fois, vice-champion du monde, avec l'espoir non-dissimulé d'être sacré un jour.

De l'espoir à la crainte en l'espace d'une saison. Après les reports dus au coronavirus, la Formule 1 a repris en Autriche début juillet. Pour le premier Grand Prix de l'année, Valtteri Bottas s'est imposé devant Charles Leclerc et Lando Norris. Son coéquipier et multiple tenant du titre n'a terminé qu'au pied du podium. Un frisson parcourt le paddock, et si le règne de Lewis Hamilton était terminé ? Le pilote finlandais pouvait s'imaginer en successeur de Nico Rosberg, champion du monde en 2016 à bord de la deuxième Mercedes. Mais un champion reste un champion et sans s'affoler le natif de Stevenage a repris le dessus. Lewis Hamilton s'est emparé de son septième championnat du monde, égalant Michael Schumacher par la même occasion. Valtteri Bottas a pris un coup au moral et la pression de Max Verstappen s'est fait sentir jusqu'à la fin de la saison.

« J'espère que j'aurai le plus gros trophée un jour »