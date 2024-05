Mercato - OM : Gasset se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel

Arrivé en février dernier, Jean-Louis Gasset a mis un terme à son aventure à l’OM dimanche face au Havre (1-2). Ce qui était également le dernier match de sa carrière, lui qui a décidé de ne plus exercer en tant qu’entraîneur. Ce qu’il a de nouveau confirmé, évoquant ce qu’il compte faire par la suite.

La carrière de Jean-Louis Gasset se sera donc terminée par une victoire. L’OM s’est imposé sur la pelouse du Havre dimanche soir (1-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, et le dernier match du technicien français âgé de 70 ans en tant qu’entraîneur. Comme il l’avait annoncé vendredi en conférence de presse, cette rencontre était sa dernière à Marseille et sur un banc.

« Ne plus entraîner, ça va changer la vie »

« Oui », a répondu Jean-Louis Gasset en conférence de presse, quand il lui a été demandé s’il arrêtait bel et bien sa carrière d’entraîneur. « Comment je me sens ? Bizarre. Bien sûr, il va falloir rester dans le football, parce que vous ne savez faire que ça. Mais c’est vrai aussi que de ne plus entraîner, ça va changer la vie . »

« Des conseils et des réseaux pour savoir le plus de choses possibles »