Mercato : Un entraineur relance son transfert à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Jean-Louis Gasset a dirigé le dernier match de sa carrière dimanche soir au Havre. L'OM cherche donc un successeur à l'Héraultais et ce depuis des semaines. Outre Paulo Fonseca, priorité de Pablo Longoria comme révélé sur le10sport.com, Franck Haise est pisté. L'entraineur du RC Lens s'est montré très évasif au sujet de son avenir dans l'Artois après le match face à Montpellier. Cette annonce pourrait tout relancer...

Après Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l'OM va connaitre un troisième entraineur en 2024. Le club phocéen repart sur les mêmes bases que l'année précédente et l'identité du futur coach n'est pas encore connue mais des rumeurs persistantes existent. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paulo Fonseca demeure la priorité de Pablo Longoria. Un dossier plus que complexe qui contraint le président olympien à étudier d'autres pistes, dont une menant à Franck Haise. Le coach du RC Lens s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir dimanche soir.

Mercato : Fiasco à l'OM, Longoria a tranché pour son avenir https://t.co/yPNzyIvmWU pic.twitter.com/gTQwe2yOhf — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

«Une saison très riche, très éprouvante»

Les mots de Franck Haise étaient très attendus. Avant la rencontre face à Montpellier, certains membres du club avaient laissé entendre que l'entraineur allait faire une grande annonce sur son avenir. Un sujet évoqué par Franck Haise qui s'est montré moins catégorique que prévu. Epuisé, le coach du RC Lens a jeté le flou sur son avenir.

«Voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence»