Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce le transfert d’une star !

Ce dimanche, Luis Enrique avait décidé de se passer de certains de ses cadres pour la dernière journée de Ligue 1 à Metz (2-0). Kylian Mbappé était ainsi absent, tout comme Ousmane Dembélé, les deux stars du PSG ayant été aperçues du côté de Cannes ce week-end. Un déplacement qui laisse penser que le numéro 10 parisien pourrait lui aussi plier bagage cet été.

Si le PSG était à Metz ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient quant à eux présents du côté de Cannes à l’occasion du festival du film, les deux joueurs ayant été laissés au repos par Luis Enrique. Alors que le numéro 7 vit ses derniers jours comme joueur du PSG avant un départ pour le Real Madrid, son coéquipier en équipe de France est appelé à rester après son arrivée en provenance du FC Barcelone l’été dernier mais Daniel Riolo pense différemment.

Il lâche un aveu inattendu sur cette recrue du PSG https://t.co/dXb9teLX2N pic.twitter.com/QkowYl2APb — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« Luis Enrique n’en veut plus »

« Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été », a lâché Daniel Riolo au micro de RMC après le passage des deux joueurs à Cannes, « indépendamment » de la situation de Kylian Mbappé, son ami, « parce que Luis Enrique n’en veut plus », poursuit le journaliste. « Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal . »

« Je me prépare à un départ de Dembélé »