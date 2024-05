Mercato : Ce crack a snobé le PSG, il vide son sac

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Arda Güler aurait pu rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le crack turc de 19 ans a préféré répondre favorablement à l'appel du Real Madrid. Interrogé sur son transfert vers le club merengue ce mardi, Arda Güler a justifié son choix.

Etincelant sous les couleurs de Fenerbahçe, Arda Güler a alerté les plus grosses écuries européennes, notamment le PSG, le Bayern, le FC Barcelone et le Real Madrid. Finalement, la pépite turque de 19 ans a choisi de rejoindre la Maison-Blanche lors du dernier mercato estival. Interrogé par Kafa Sports ce mardi, Arda Güler a expliqué pourquoi il avait snobé le PSG et d'autres grosses cylindrées pour migrer vers le Real Madrid.

Mercato : Après Mbappé, un joueur fait ses adieux au PSG ? Il balance https://t.co/5WH4JoUUn8 pic.twitter.com/LW2Dy5RWKV — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

«C'est le plus grand club du monde»

« Quel effet cela fait-il d'être un joueur du Real Madrid ? C'est vraiment agréable. J’en ai encore la chair de poule. C'est le plus grand club du monde. Jouer ici est mon plus grand rêve depuis que je suis enfant. Je suis très heureux. Le PSG, le Bayern, le FC Barcelone, l'Inter Milan... Pourquoi avez-vous choisi le Real Madrid ? Nous avions un match à Samsun avec la sélection turque contre le Pays de Galles, puis je suis parti en vacances et j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Avant, mon père s'occupait de tout et je ne pensais qu'à devenir champion avec Fenerbahçe. Par exemple, il y avait la finale de la Coupe de Turquie, et je ne pensais qu'à rester concentré sur le terrain, mais quand je suis parti en vacances, j'ai dû choisir un endroit pour jouer la saison suivante. Lorsque mon père m'a appelé pour me dire que le Real Madrid me voulait et s'intéressait à moi, j'étais très excité, très heureux. C'est arrivé un peu tôt pour moi, c'est pourquoi j'étais si excité » , a confié Arda Güler, avant d'en rajouter une couche.

«Jouer ici est mon plus grand rêve»