Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly est fixé sur son futur coéquipier !

Publié le 16 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Fort d’une très bonne saison au volant de sa AlphaTauri, Pierre Gasly a été renouvelé dans son écurie pour l’an prochain. Il connaît maintenant son partenaire.

Il avait fait rayonner le circuit de Monza. Grâce notamment à cette victoire en Italie, Pierre Gasly n’avait eu aucun mal à être renouvelé par les dirigeants d’AlphaTauri pour 2021. Avec sa 10e place au classement final, le Normand espérait même retrouver un volant RedBull, mais il devra encore patienter. En revanche, son actuel coéquipier chez AlphaTauri, le Russe Daniil Kvyat, n’a pas convaincu l’écurie italienne. AlphaTauri vient donc de lui trouver un successeur pour la saison prochaine.

Pierre Gasly fera équipe avec Yuki Tsunoda chez AlphaTauri en 2021 !