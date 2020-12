Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton affiche un souhait fort pour la saison prochaine !

Publié le 17 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Ancien pilote McLaren, Lewis Hamilton a tenu à rendre hommage à son ancienne écurie qui roulera la saison prochaine avec un moteur Mercedes, espérant notamment une lutte à trois pour le titre avec Red Bull.

Fort des 5e et 6e places de Lando Norris et Carlos Sainz ainsi que de l'abandon de Sergio Perez et de la décevante 10e place de Lance Stroll lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, McLaren s'est hissé in extremis sur la troisième marche du podium du championnat du monde des constructeurs, devançant de sept petits points Racing Point. Une première depuis 2012 pour l'écurie britannique, qui a vécu des dernières années particulièrement difficile. McLaren est ainsi de retour sur le devant de la scène, pour le plus grand bonheur de Lewis Hamilton, qui a fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie britannique en 2007, avant de rejoindre Mercedes en 2012. Le sextuple champion du monde remporté notamment son premier titre de champion du monde avec McLaren en 2008, et espère désormais les revoir dans la course au titre, alors que Lando Norris et Daniel Ricciardo piloteront avec un moteur Mercedes à bord de leur monoplace à partir de la saison prochaine.

« Si cela fait une lutte à trois équipes, ça sera incroyable pour les fans »