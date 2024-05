Catastrophe pour le PSG, l’OM veut s’en servir

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, après une nouvelle défaite sur le score d'un but à zéro face au Borussia Dortmund. Comme le club de la capitale, l'OM a la possibilité d'atteindre la finale d'une coupe d'Europe, à savoir la Ligue Europa. Pour y arriver, Didier Drogba espère que les Marseillais prendront justement exemple sur la prestation des joueurs allemands à Paris.

Après 2020, le PSG ne connaîtra donc pas une nouvelle finale de Ligue des champions cette saison. Alors que les Parisiens étaient annoncés pour beaucoup comme les favoris de leur double confrontation face au Borussia Dortmund, ils se sont finalement inclinés 2-0 au total. Une vraie catastrophe pour les joueurs de Luis Enrique, qui espéraient pouvoir signer un magnifique quadruplé cette année.

Drogba veut que l'OM prenne exemple sur Dortmund

Mais la France a encore une chance de voir un de ses clubs en finale d'une coupe d'Europe. En effet, l'OM a la possibilité de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Pour y arriver, les Marseillais devront venir à bout de l'Atalanta Bergame. Didier Drogba, légende du club phocéen, estime que les partenaires de Chancel Mbemba doivent prendre exemple sur la prestation de Dortmund pour se qualifier, comme il l'a expliqué à La Provence . « On a bien vu que Dortmund était venu à Paris et a obtenu son ticket pour la finale. Je pense qu’avec beaucoup de courage, beaucoup de grinta, beaucoup de caractère, que l’OM peut passer. Il y a tout un peuple derrière qui va soutenir, donc la force sera là. »

Ce joueur de l'OM fait une promesse pour son «rêve» https://t.co/IfDFKh0zNz pic.twitter.com/XMAsbCax6y — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«C’est une équipe qui s’est accrochée»