Mercato : Un grand retour au PSG est menacé

Alexis Brunet

Le PSG a déjà une petite idée de ce qu'il compte faire lors du mercato estival. Le club de la capitale veut notamment miser sur Xavi Simons et en faire un joueur important de l'équipe de Luis Enrique. Mais le Néerlandais pourrait ne pas faire son retour à Paris. En effet, le RB Leipzig ne compte pas lâcher aussi facilement le milieu offensif.

Malheureusement éliminé en demi-finale de Ligue des champions par le Borussia Dortmund, le PSG ne compte pas abandonner son rêve de C1 et sera de retour la saison prochaine pour espérer enfin gagner le titre suprême. Pour se donner encore plus de chance d'y arriver, le club de la capitale va se servir du mercato estival afin de monter une équipe encore plus compétitive.

Le PSG veut compter sur Xavi Simons

Xavi Simons fait partie des joueurs sur lesquels le PSG veut s'appuyer pour la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Enrique espère pouvoir compter sur le Néerlandais, qu'il apprécie vraiment. Toutefois, c'est le joueur qui aura le dernier mot au sujet de son avenir.

Le RB Leipzig souhaite garder Simons