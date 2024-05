Mbappé : Le PSG prépare une ultime surprise ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d'une meilleure fin avec le PSG. Éliminé aux portes de la finale de la Ligue des champions avec les Rouge-et-Bleu, l'international français disputera son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes ce dimanche contre Toulouse. Et le PSG aurait peut-être prévu une surprise pour la star de 25 ans avant son départ.

La fin d’aventure de Kylian Mbappé au PSG n’aura pas été aussi belle qu’espérée. En février dernier, l’international français a annoncé son départ aux dirigeants parisiens. Son contrat expire en juin prochain et il ne compte pas le prolonger. Mais avant de faire ses valises, Kylian Mbappé voulait réaliser de grandes choses.

Neymar - PSG : En direct, il fait un terrible constat sur Mbappé ! https://t.co/E2kiFWwUF3 pic.twitter.com/Vi58lFLDIs — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le départ de Mbappé se rapproche

Le capitaine de l’équipe de France souhaitait notamment remporter la Ligue des champions avec le PSG. Son rêve a finalement volé en éclat ce mardi soir après la défaite synonyme d’élimination contre le Borussia Dortmund. Kylian Mbappé jouera donc son dernier match au Parc des Princes avec le PSG ce dimanche en Ligue 1, sauf si Luis Enrique en décide autrement.

Vers un hommage sublime au Parc des Princes ?