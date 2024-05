Mercato - OM : Ce buteur balance sur son arrivée !

Jean de Teyssière

L'OM était obligé de réaliser un mercato hivernal conséquent pour compenser les manquements dans son effectif. C'est ainsi qu'est arrivé Faris Moumbagna, international camerounais, en provenance du club norvégien du FK Bodo/Glimt. Relativement inconnu du grand public, Moumbagna s'était enflammé à son arrivée mais cinq mois plus tard, il fait preuve de lucidité.

Arriver à l'OM pour un attaquant, c'est compliqué et encore plus lorsqu'il s'agit d'une arrivée durant l'hiver. C'est ce qu'a vécu le jeune attaquant camerounais de 23 ans, Faris Moumbagna. Critiqué par sa maladresse technique, il avait été le héros lors de la rencontre face à Benfica, permettant aux siens de se qualifier en demi-finale. Bis repetita ce jeudi, face à l'Atalanta ?

«Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser»

Lors de son arrivée à l'OM en janvier dernier, durant la CAN, l'international camerounais Faris Moumbagna avait promis du lourd à ses nouveaux supporters : « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM. »

«Pour mon arrivée ici, il y a toujours un petit coup de pression»