Formule 1

Formule 1 : L'énorme révélation de Lewis Hamilton sur sa fin de carrière

Publié le 23 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton s'est créé le plus grand palmarès de la Formule 1. A désormais 35 ans, le pilote britannique cherche toujours à s'améliorer, sans craindre le moment de se retirer.

Ils sont désormais deux. En 2004, Michael Schumacher décrochait son septième titre mondial, un record qui a longtemps semblé hors d'atteinte. La porte s'est d'abord entrouverte quand Sebastian Vettel obtenait son quatrième sacre consécutif à seulement 26 ans. Mais finalement l'impensable a été réalisé par le grand rival du pilote allemand. Au terme d'une saison particulière mais rondement menée, Lewis Hamilton a égalé le Baron rouge après avoir dépassé sa marque de victoires en Grand Prix. Même s'il n'est pas officiellement inscrit au prochain championnat du monde, le pilote britannique devrait avoir l'occasion de s'isoler au sommet de la Formule 1 dès l'année prochaine. En lutte pour le titre chaque saison depuis ses débuts, Lewis Hamilton n'a jamais terminé au-delà du top 5. Une régularité hors-norme que le champion britannique entend conserver, même à 35 ans.

« Quand j'arrêterai, je ne serai pas torturé par la décision de prendre ma retraite »