Formule 1

Formule 1 : Cette grosse confidence de Lewis Hamilton sur son titre !

Publié le 23 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur du championnat du monde de Formule 1 pour la septième fois, Lewis Hamilton explique pourquoi ce nouveau titre est si spécial pour lui.

Avec cette 7e couronne mondiale, Lewis Hamilton est désormais l’égal de Michael Schumacher. Comme l’Allemand, Hamilton se soucit aussi beaucoup des problèmes de société. Très impliqué dans la lutte contre les discriminations et dans le mouvement Black Lives Matter , Lewis Hamilton a été affecté par cette année si particulière. Malgré la crise sanitaire du Covid-19, le Britannique a néanmoins pu être sacré champion du monde en 2020. Si Lewis Hamilton a été touché par le Coronavirus, il a conscience que son titre n’est pas la chose la plus importante.

« Ce titre a été motivé par la souffrance que j’ai vu chez les autres »