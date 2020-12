Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... La comparaison forte de Mark Webber !

Publié le 22 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen apparaît comme l'un des rares pilotes à pouvoir lutter avec les Mercedes, le pilote néerlandais manque encore d'expérience, selon Mark Webber, pour pouvoir concurrencer pleinement Lewis Hamilton.

Le nom de Mark Webber revient de mode chez Red Bull. En effet, Sergio Perez remplacera Alexander Albon la saison prochaine et deviendra ainsi le premier pilote externe à la filière Red Bull depuis le pilote australien. Comme son nouveau coéquipier, Max Verstappen présente des similitudes avec l' Aussie Grit . Pilote du taureau ailé entre 2007 et 2013, Mark Webber a terminé trois championnats du monde à la troisième place, une performance que Max Verstappen pourrait égaler dès la saison prochaine. Seul pilote à concurrencer Mercedes lors des dernières saisons, le talentueux néerlandais vise bien évidemment plus haut. Pourtant, Lewis Hamilton semble avoir encore une marge sur son cadet. Une marge que tente d'expliquer Mark Webber.

« Personne n'a jamais remporté cinq titres lors de ses cinq premières années »