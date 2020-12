Formule 1

Formule 1 : Bernie Ecclestone glisse un nouveau tacle à Lewis Hamilton !

Publié le 21 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Même s’il vient de remporter une septième couronne mondiale en Formule 1, Lewis Hamilton ne fait pas l’unanimité. L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a taclé le Britannique pour ses prises de position.

À 35 ans, Lewis Hamilton a tout réussi. Impliqué dans la lutte contre les discriminations et alerte des faits de société, le champion britannique est devenu l’égal de Michael Schumacher grâce à son septième titre en Formule 1 remporté cette année. S’il n’est toujours pas certain de continuer sa carrière chez Mercedes la saison prochaine, Lewis Hamilton devrait encore avoir de belles années devant lui. Même si ses pairs ont presque tous reconnu la supériorité du Britannique, l’ancien patron de la F1 s’est permis de tacler Lewis Hamilton.

« Il aurait pu faire beaucoup plus s’il avait été plus silencieux »