Formule 1

Formule 1 : Albon sort du silence après avoir perdu sa place chez Red Bull !

Publié le 20 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Red Bull a annoncé cette semaine la signature de Sergio Pérez au détriment d’Alexander Albon. Désormais sans baquet, le Thaïlandais a fait part de sa déception, mais compte bien faire son retour en 2022.

Sur les derniers Grand Prix de la saison, Alexander Albon savait qu’il jouait sa place. Et malgré l’épée de Damoclès qui flottait au-dessus de lui, le Thaïlandais n’a pas su convaincre Red Bull de le conserver. Pour 2021, le constructeur autrichien a choisi de faire confiance à Sergio Pérez, vainqueur de son premier Grand Prix à Sakhir. Celui qui avait remplacé Pierre Gasly courant 2019 n’aura donc passé qu’un an et demi dans la peau du coéquipier de Max Verstappen. Si la décision a été difficile à prendre pour Christian Horner, le patron de Red Bull, la réaction d’Alexander Albon est désormais connue.

« J’ai tout donné mais ce n’était pas suffisant »