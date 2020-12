Formule 1

Formule 1 : Ross Brawn prend la défense de Max Verstappen !

Publié le 18 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Troisième du championnat du monde des pilotes derrière les deux Mercedes, Max Verstappen peut toutefois avoir quelques regrets sur sa saison, victime d'abandons et d'accidents lors de Grand Prix où il avait largement sa chance. Toutefois, le pilote néerlandais peut compter sur le soutien de Ross Brawn.

Auteur de sa première pole et première victoire de la saison lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, Max Verstappen a pu savourer le dernier weekend de course d'une saison au goût amer. Le pilote Red Bull n'est passé qu'à 7 points de finir devant Valtteri Bottas au championnat du monde des pilotes, et ainsi décrocher son meilleur classement en carrière. Alors qu'il a surpassé son coéquipier Alexander Albon tout au long de la saison, Max Verstappen a su tenir tête à Valtteri Bottas, mais peut nourrir certains regrets devant les accidents et problèmes techniques qui lui ont fait perdre des points en Autriche, en Italie et à Bahreïn. Toutefois, pour Ross Brawn, directeur technique et sportif de Formule 1, le pilote Red Bull a mûri, et à manquer de chance cette saison.

« Il n’a pas eu beaucoup de chance cette année »