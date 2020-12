Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull justifie l’arrivée de Sergio Pérez !

Publié le 19 décembre 2020 à 22h35 par H.G.

Alors que Red Bull Racing a annoncé cette semaine l’arrivée de Sergio Pérez en lieu et place d’Alexander Albon pour la saison 2021, Christian Horner a justifié cette décision.

Après la fin de la saison 2020 à Abu Dhabi la semaine dernière, on pouvait penser qu’on ne reverrait pas Sergio Pérez en Formule 1 la saison prochaine, son départ de Racing Point ayant déjà été précédemment annoncé. Seulement voilà, un retournement de situation est intervenu, puisque Red Bull Racing a pris la décision de miser sur lui pour en faire le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine, et ce en lieu et place d’Alexander Albon. Celui qui avait remplacé Pierre Gasly il y a un an et demi n’est en effet jamais parvenu à se montrer pleinement en évidence sur la durée. Ainsi, Red Bull Racing a décidé d’offrir une chance à Sergio Pérez, vainqueur du Grand Prix de Sakhir cette saison. Et en attendant de voir le Mexicain être associé à Max Verstappen, Christian Horner semble être persuadé d’avoir fait le bon choix afin de concurrencer Mercedes la saison prochaine.

« Nous montons une vraie riposte contre Mercedes pour 2021 »