Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez s’enflamme pour sa signature chez Red Bull !

Publié le 18 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Sans baquet pour 2021 jusqu’à aujourd’hui, Sergio Pérez remplacera finalement Alexander Albon chez Red Bull la saison prochaine. Le Mexicain est apparu déterminé pour ce nouveau défi.

Être le coéquipier de Max Verstappen n’est pas toujours mince affaire, mais pas de quoi effrayer Sergio Pérez ! Sans baquet pour 2021 depuis la signature de Sebastian Vettel chez Racing Point, le Mexicain avait lancé un cri du cœur après sa victoire au Grand Prix de Sakhir. Un appel visiblement arrivé jusqu’aux oreilles de Red Bull Racing, qui a officialisé ce vendredi la nomination de « Checo » en lieu et place d’Alexander Albon, dont les résultats décevants ont coûté la place. Le pilote de 30 ans s’offre donc un nouveau défi pour lequel il semble déjà prêt.

« Je suis là pour être performant »